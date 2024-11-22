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Состоялась мировая премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде

Состоялась мировая премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде
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Сегодня состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли. Вместе с ней ключевую роль в ленте исполнила Синтия Эриво.

Напомним, первая часть расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Вторая часть картины выйдет в ноябре 2025-го.

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