Состоялась мировая премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде

Сегодня состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли. Вместе с ней ключевую роль в ленте исполнила Синтия Эриво.

Напомним, первая часть расскажет о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История покажет взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Также в актёрский состав вошли Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бронуин Джеймс и другие. Режиссёром выступил Джон Чу, ранее поставивший «Иллюзию обмана 2».

Вторая часть картины выйдет в ноябре 2025-го.