В PS Store стартовала крупная распродажа «Чёрная пятница» с хорошими скидками на игры
Ежегодная крупнейшая распродажа «Чёрная пятница» запустилась в PS Store. В её рамках можно приобрести сотни игр (как старых, так и новых) по очень приятным ценам. Более того, в честь акции Sony снизила цены на различные тарифы PS Plus (касается тех, у кого нет активной подписки).
К примеру, скидки получили ремейк Silent Hill 2, Astro Bot, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и другие тайтлы.
Лучшие предложения
- Astro Bot — 2124 лиры (примерно 6,2 тыс. рублей);
- Ремейк Silent Hill 2 — 1999 лир (примерно 5,8 тыс. рублей);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1999 лир (примерно 5,8 тыс. рублей);
- «Человек-паук 2» — 1121 лира (примерно 3,2 тыс. рублей);
- Полное издание Cyberpunk 2077 — 744 лиры (примерно 2,1 тыс. рублей);
- Baldur's Gate 3 — 1999 лир (примерно 5,8 тыс. рублей);
- God of War Ragnarok — 1399 лир (примерно 4 тыс. рублей);
- Ремастер The Last of Us Part 2 — 999 лир (примерно 2,9 тыс. рублей);
- Mortal Kombat 1 — 699 лир (примерно 2 тыс. рублей);
- Ремейк Resident Evil 4 — 699 лир (примерно 2 тыс. рублей).
Акция продлится до 3 декабря.
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