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В PS Store стартовала крупная распродажа «Чёрная пятница» с хорошими скидками на игры

В PS Store стартовала крупная распродажа «Чёрная пятница» с хорошими скидками на игры
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Ежегодная крупнейшая распродажа «Чёрная пятница» запустилась в PS Store. В её рамках можно приобрести сотни игр (как старых, так и новых) по очень приятным ценам. Более того, в честь акции Sony снизила цены на различные тарифы PS Plus (касается тех, у кого нет активной подписки).

К примеру, скидки получили ремейк Silent Hill 2, Astro Bot, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и другие тайтлы.

Лучшие предложения

Акция продлится до 3 декабря.

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