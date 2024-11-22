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Появились фото со съёмок «Чебурашки 2» — производство всё ещё продолжается

Появились фото со съёмок «Чебурашки 2» — производство всё ещё продолжается
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Создатели фильма «Чебурашка 2» поделились свежими фото со съёмок картины. Производство началось в июне и всё ещё идёт. Основной блок съёмок в Сочи завершён, но работа над картиной продолжается.

Действие второй части развернётся спустя год после событий первого фильма. Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребёнок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика.

Свежие фото со съёмок

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

В картине вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актёры. К озвучке Чебурашки вернётся Ольга Кузьмина, а режиссёром снова выступит Дмитрий Дьяченко.

Премьера картины состоится 1 января 2026 года.

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