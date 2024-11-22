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Звезда «Иллюзиониста» Джессика Бил может сыграть в фильме, основанном на машинках Matchbox

Звезда «Иллюзиониста» Джессика Бил может сыграть в фильме, основанном на машинках Matchbox
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По данным Deadline, звезда «Иллюзиониста» Джессика Бил ведёт переговоры о съёмках в гоночном экшене, основанном на машинках Matchbox. Главную роль в ленте исполнит Джон Сина.

Режиссёром картины выступит постановщик «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейв. Работать с Харгрейвом над фильмом будут кинокомпании Skydance и Mattel Films. Сценарий напишут Джонатан Троппер и Дэвид Коггшолл. Никаких сюжетных деталей ленты пока нет.

Культовый бренд Matchbox был изобретён в 1953 году автолюбителем Джеком Оделлом. Он хотел решить проблему своей дочери, которой разрешалось брать игрушку в школу, только если она была достаточно маленькой, чтобы поместиться в спичечный коробок. В итоге одноклассники, увидевшие работу Джека, назвали её Matchbox Car — так и зародился бренд.

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