Стартовали съёмки второго сезона сериала «Кибердеревня» — первые кадры

«Кинопоиск» поделился первыми кадрами со съёмок второго сезона сериала «Кибердеревня». Производство стартовало совсем недавно и продлится несколько месяцев, премьера шоу состоится уже в 2025 году.

Первые кадры во съёмок второго сезона «Кибердеревни»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Онлайн-кинотеатр также поделился синопсисом продолжения. Второй сезон расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. Они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.

Второй сезон вновь поставит Сергей Васильев, а главную роль снова исполнит Сергей Чихачёв. Сериал также получит спецвыпуск, который должен выйти до конца 2024 года, точной даты выхода у эпизода пока нет.