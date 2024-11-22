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«Это не покадровый ремейк»: режиссёр «Как приручить дракона» встал на защиту фильма

«Это не покадровый ремейк»: режиссёр «Как приручить дракона» встал на защиту фильма
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Канадский режиссёр Дин ДеБлуа поделился новыми деталями фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма с живыми актёрами. Постановщик заявил, что авторы уделили особое внимание кастингу и сперва искали очень похожих на персонажей актёров, однако в итоге выбрали тех, кто лучше передавал дух своих героев.

После этого ДеБлуа заявил, что будущая картина будет отличаться от оригинала, пускай в ней и будут некоторые сцены, взятые прямиком из мультфильма.

Мы создаём фэнтези, а не историческую реконструкцию, и со временем всё раскроется. Это не покадровый ремейк. Мы лишь использовали схожие ключевые моменты, чтобы почтить оригинал, которым я очень горжусь. В тизере показаны некоторые из этих моментов. Вместо совершенно нового сюжета мы стремились приукрасить и углубить оригинал, не отказываясь от любимой фанатами истории.

Фильм «Как приручить дракона» выйдет в мировых кинотеатрах 13 июня 2025 года. Главную роль исполнит Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотит Нико Паркер (The Last of Us). Отца главного героя же вновь сыграл Джерард Батлер («300 спартанцев»).

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