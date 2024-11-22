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Эксперт пояснил, какие батареи смартфонов лучше держат заряд зимой

Эксперт пояснил, какие батареи смартфонов лучше держат заряд зимой
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Главный редактор издания Ferra Евгений Харитонов рассказал, какие батареи в смартфонах не разряжаются на морозе. По словам эксперта, новые кремний-углеродные батареи работают на морозе стабильнее и сохраняют в 2-2,5 раза более высокую ёмкость, нежели литий-ионные.

Ключевые преимущества кремний-углеродных аккумуляторов — их замедленный износ и более стабильная работа при минусовых температурах. Специалист отметил, что такие аккумуляторы сегодня встречаются только во флагманских китайских смартфонах стоимостью от 50 тыс. рублей.

Именно благодаря новому типу аккумуляторов китайские флагманские смартфоны резко увеличили объёмы батареи и сохранили сверхбыструю зарядку даже в моделях с водозащитой.

Кроме того, литий-ионные аккумуляторы не имеют эффекта памяти — их можно разряжать и заряжать по мере необходимости.

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