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«Я продолжаю испытывать благоговение»: Леонардо Ди Каприо восхвалил Кейт Уинслет

«Я продолжаю испытывать благоговение»: Леонардо Ди Каприо восхвалил Кейт Уинслет
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На этой неделе в Лос-Анджелесе прошёл спецпоказ фильма «Великая» — экранизации истории Ли Миллер, известного фотографа, фотомодели и супруги египетского миллионера. Главную роль в ленте сыграла Кейт Уинслет, звезда «Титаника» и обладательница премии «Оскар».

На спецпоказе присутствовала не только Уинслет, но и её давний друг Леонардо Ди Каприо. Перед демонстрацией ленты он обратился к зрителям, восхваляя талант и упорство давней коллеги, назвав её одним из величайших талантов своего поколения.

Кейт Уинслет посвятила себя фильму и почтению наследия Ли Миллер на протяжении девяти лет. Я помню, как она говорила об этом лично мне. Для неё это был очень важный проект, и это путешествие говорит о глубине страсти Кейт и её стремлении рассказывать истории, которые нужно помнить. Кейт, мой дорогой друг, твоя работа в этом фильме была не чем иным, как трансформацией. Я продолжаю испытывать благоговение. Продолжаю восхищаться твоей силой, твоей честностью, твоим талантом и твоей страстью к каждому проекту, который ты создаёшь. Без лишних слов, один из величайших талантов моего поколения, единственная и неповторимая — Кейт Уинслет.

После слов Ди Каприо актриса не смогла сдержать слёз, поблагодарив своего близкого друга. Кейт Уинслет так растрогалась, что не могла смотреть на Леонардо, ведь она «тут же начинала плакать».

Фильм «Великая» официально вышел в России — премьера ленты в кинотеатрах страны состоялась 21 ноября. Картину можно посмотреть с привычным русским дубляжом в большинстве киносетей РФ.

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