Стали известны системные требования раннего доступа Path of Exile 2

Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра выйдет в раннем доступе Steam, PS5 и на Xbox Series уже 6 декабря по цене в 1398 рублей. После релиза проект станет условно-бесплатным.
Так, для запуска игры понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске — авторы рекомендуют устанавливать проект на SSD.
Минимальные системные требования Path of Exile 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ (рекомендуется SSD).