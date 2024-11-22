Стали известны системные требования раннего доступа Path of Exile 2

Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра выйдет в раннем доступе Steam, PS5 и на Xbox Series уже 6 декабря по цене в 1398 рублей. После релиза проект станет условно-бесплатным.

Так, для запуска игры понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске — авторы рекомендуют устанавливать проект на SSD.

Минимальные системные требования Path of Exile 2

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше

: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 100 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2