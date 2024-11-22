Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Path of Exile 2 — системные требования, дата выхода в раннем доступе, цена в России, как поиграть

Стали известны системные требования раннего доступа Path of Exile 2
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали системные требования Path of Exile 2 — продолжения знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра выйдет в раннем доступе Steam, PS5 и на Xbox Series уже 6 декабря по цене в 1398 рублей. После релиза проект станет условно-бесплатным.

Так, для запуска игры понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960. Для комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с видеокартой уровня GeForce RTX 2060. Проект займёт целых 100 ГБ на жёстком диске — авторы рекомендуют устанавливать проект на SSD.

Минимальные системные требования Path of Exile 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: четырёхъядерный Intel или AMD с частотой 2,8 ГГц и выше
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования Path of Exile 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ (рекомендуется SSD).
Материалы по теме
S.T.A.L.K.E.R. 2 запретят в России? Выясняем, опасно ли играть в долгожданную игру
S.T.A.L.K.E.R. 2 запретят в России? Выясняем, опасно ли играть в долгожданную игру
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android