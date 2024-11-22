Для Deadlock вышел большой патч с единым рейтингом и переработкой механик

21 ноября Valve выпустила большое обновление для MOBA-шутера Deadlock. Разработчики внесли множество изменений и серьёзно переработали баланс игры.

Так, из Deadlock убрали отдельный соревновательный режим — теперь все пользователи находятся в едином подборе игр. Авторы переработали подбор игр и ввели механику таблицы лидеров: отныне у каждого геймера есть общий рейтинг и рейтинг за каждого героя. Лучшие 1000 геймеров попадут на доску почёта, для этого им нужно провести как минимум 20 игр за последние 30 дней.

Разработчики также убрали ограничения по размеру группы — пользователи вновь могут играть вместе впятером. Однако начисление рейтинга будет зависеть от разницы между MMR каждого игрока. Для удобства пользователей в игру ввели возможность поменяться линиями в начале матча — для этого нужно кликнуть по иконке под портретом героя, а второму человеку нужно принять запрос.

Что касается самой игры, то авторы внесли серьёзные изменения в баланс Т2-башен. Теперь вышки имеют увеличенное здоровье и дают героям неподалёку 25% сопротивления к пулям и к спиритизму, нанося процентный урон противникам. Разработчики также уменьшили лечение героев практически от всех способностей и предметов, ввели экспериментальную механику с урной, улучшили озвучку некоторым персонажам и внесли другие изменения.

С полным списком нововведений можно ознакомиться на официальном форуме Deadlock.