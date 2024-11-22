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Бывшая девушка звезды Marvel Джонатана Мейджорса отозвала иск о домашнем насилии

Бывшая девушка звезды Marvel Джонатана Мейджорса отозвала иск о домашнем насилии
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Грейс Джаббари, бывшая девушка актёра Джонатана Мейджорса, забрала федеральный иск против своего бывшего молодого человека. Об этом сообщает Variety со ссылкой на адвокатов обеих сторон.

Как сообщает суд, 21 ноября обе стороны подали уведомление о закрытии иска по обоюдному согласию. Это значит, что у Джаббари больше нет претензий к Мейджорсу — и наоборот. Ранее актёра признали виновным в побоях, после чего его приговорили к одному году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию.

Джонатан Мейджорс должен был стать главным злодеем саги Мультивселенной по имени Канг в новых фильмах Marvel. Сразу после начала судебных разбирательств со своей бывшей девушкой от актёра отказались многие крупные американские бренды. Тем временем артист постепенно возвращается в кино: сейчас он снимается в триллере «Беспощадный» от Мартина Вильнёва, младшего брата постановщика «Дюны» Дени Вильнёва.

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