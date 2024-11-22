Виталий Милонов потребовал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за «дискриминации русского языка»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. По его словам, украинские разработчики из GSC Game World отказались от использования «родного прекрасного языка», из-за чего отечественных геймеров нужно «оградить от скачивания и хранения» шутера.

Отметим, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 предусмотрены русские субтитры, поэтому заявление Милонова — очередная попытка вписаться в действующую политическую конъюнктуру.

Любая языковая дискриминация — это проявление обыкновенного фашизма, нацизма. И мы не можем согласиться с существованием подобного явления в виде унижения нашего прекрасного русского языка. Отказавшись от своего родного языка, эти разработчики плюнули в лицо своим отцам и матерям, они плюнули на могилы всех своих русских предков. За это они просто прокляты.

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступна на ПК и Xbox Series. На текущий момент новый проект GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.