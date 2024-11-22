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«Скуф», «вайб» и «нормис» — названы кандидаты на звание «Слово года 2024»

Портал «Грамота.ру» назвал кандидатов на звание «Слово года 2024». Впервые подобная акция прошла в прошлом году — тогда самым популярным словом стала «нейросеть».

В итоговый шорт-лист этого года попали следующие претенденты: «вайб», «инсайт», «сап», «прилёт», «осознанность», «нарратив», «скуф», «абьюз», «аскеза», «нормис» и «пов».

Единой методологии, которой бы следовали все организаторы подобных акций, не существует. Составители рейтингов могут опираться на мнение экспертов (лингвистов и филологов), на голосование читателей и подписчиков, на большие данные — например, количество обращений к словарным статьям, число запросов в популярной поисковой системе или анализ текстов в социальных сетях.

Финальное слово года эксперты определят в декабре.