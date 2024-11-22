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Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 млн копий за два дня

Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 млн копий за два дня
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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World объявили, что продажи шутера превысили один миллион копий спустя два дня после релиза. Это отличный результат, учитывая, что с первого дня игра доступна в подписке Game Pass.

Также в посте представители GSC Game World поблагодарили всех геймеров за поддержку.

Фото: GSC Game World

Неудивительно, что в Зоне стало тесновато. Игра продалась тиражом в размере одного миллиона копий, а ещё больше сталкеров присоединилось к охоте за артефактами благодаря Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения… Спасибо, сталкеры!

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступна на ПК и Xbox Series. На текущий момент новый проект GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.

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