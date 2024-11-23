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Вышли последние серии второго сезона «Аркейна» — мультсериал завершён

Вышли последние серии второго сезона «Аркейна» — мультсериал завершён
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23 ноября состоялась премьера финальных серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны седьмой, восьмой и девятый эпизоды — они вышли с русскими дубляжом и субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Aooide. Права на видео принадлежат Netflix.

Таким образом, второй сезон «Аркейна» подошёл к концу — сериал официально завершён. Как ранее сообщали авторы, студия Riot Games продолжит развивать вселенную игры League of Legends, однако за дальнейшие проекты будут отвечать другие люди.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. В финальных эпизодах сёстры должны разобраться с надвигающей угрозой, заручившись поддержкой неожиданных союзников.

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