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Фильм «Гладиатор 2» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Гладиатор 2» вышел в кинотеатрах России
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23 ноября в России состоялась неофициальная премьера фильма «Гладиатор 2» — продолжения знаменитого пеплума Ридли Скотта, завоевавшего пять «Оскаров». Ленту можно посмотреть в большинстве киносетей страны спустя восемь дней после мировой премьеры.

По традиции лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненном для стран СНГ.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

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