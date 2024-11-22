Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Про-игрок в «Доту» Antoha сдался на пятой минуте матча — его тут же выгнали из команды

Российский киберспортсмен Антон antoha Марченко написал «GG» и вышел из игры на пятой минуте матча против Dragon Esports Club на онлайн-турнире European Pro League Season 21.

Игрока забросили на возвышенность и убили курьеров, лишив Антоху возможности телепортироваться. После этого Марченко моментально сдался, и его команда проиграла вторую карту — 0:2.

После инцидента клуб Nemiga Gaming извинился за поведение своего игрока и объявил, что Антон покинет команду.

Мы категорически не одобряем такое поведение, и в связи с этим Antoha будет исключён из состава команды.

Сам Марченко при этом отметил, что реальной причиной стала не сложная ситуация в матче, а общее положение дел в команде.

В команде ко мне не было никакого уважения. Над всем, что я говорил, просто смеялись, над всеми моими идеями. Я очень долго терпел, потому что хотел быть хорошим человеком, а по итогу это всё вылилось в то, что я не мог уже терпеть. Я объективно играл лучше всех в команде, но меня просто считали клоуном. Просто не выдержал.

Nemiga Gaming заняла последнее место в группе European Pro League Season 21. Из последних десяти матчей команда выиграла лишь один.