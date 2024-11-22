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Вышел русский трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки»

Вышел русский трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки»
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Вышел дублированный трейлер мультфильма «Элио» от студии Pixar — авторов «Головоломки» и «Истории игрушек». В ролике показали главного героя, различные локации и доброжелательных пришельцев.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Pixar.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Премьера мультфильма «Элио» в мировом прокате состоится 13 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

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