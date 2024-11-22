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«Аркейн» стал самым популярным мультсериалом Netflix в России

«Аркейн» стал самым популярным мультсериалом Netflix в России
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Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», мультсериал «Аркейн» стал самым популярным анимационным проектом Netflix в России. В период с 11 по 17 ноября шоу заняло третью строчку в рейтинге сервиса, набрав 213 баллов интереса среди жителей страны.

Также «Аркейн» сильно обогнал такие популярные сериалы, как второй сезон антологии «Любовь, смерть и роботы» (135 баллов) и «Dota: Кровь дракона» (76 баллов). Примечательно, что первый сезон собрал в ноябре 2021 года только 51 балл.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. В финальных эпизодах сёстры должны разобраться с надвигающейся угрозой, заручившись поддержкой неожиданных союзников.

Финальные три эпизода продолжения «Аркейна» выйдут уже 23 ноября.

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