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Фильм «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом выйдет в России 12 декабря — русский трейлер

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала дублированный трейлер фильма «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В видео показали центральных героев истории и различные локации.

Также из ролика стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится 12 декабря.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Aloe Entertainment.

Картина «Мария, мать Христа» рассказывает историю матери Иисуса, которая вынуждена бежать от преследований царя Ирода, поскольку он объявил охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф бегут в надежде спасти своего новорождённого сына Иисуса, которому суждено изменить ход человеческой истории.

Лента выйдет в стриминговом сервисе Netflix 6 декабря.