Игрокам в Honkai: Star Rail раздадут бесплатного пятизвёздочного персонажа на выбор

Разработчики Honkai: Star Rail объявили, что в новой версии 2.7 все игроки смогут получить по одному пятизвёздочному персонажу бесплатно. Можно будет выбрать любого героя из стандартного баннера.

Возможность забрать себе «легу» на выбор появится одновременно с выходом версии 2.7 в среду, 4 декабря. Чтобы получить персонажа, нужно будет зайти в меню прыжка или в список ивентов. Акция будет действовать до выхода патча 3.2 в апреле 2025 года.

Фото: HoYoverse

Доступны будут все стандартные пятизвёздочные герои — Яньцин, Химеко, Клара, Байлу, Броня, Гепард и Вельт.

Версия 2.7 для Honkai: Star Rail будет доступна с 4 декабря. Это последний патч перед крупным обновлением с новой планетой и уникальными боевыми механиками.