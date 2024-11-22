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Бесплатный пятизвёздочный персонаж на выбор в Honkai Star Rail (ХСР) — где, когда и как получить

Игрокам в Honkai: Star Rail раздадут бесплатного пятизвёздочного персонажа на выбор
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Разработчики Honkai: Star Rail объявили, что в новой версии 2.7 все игроки смогут получить по одному пятизвёздочному персонажу бесплатно. Можно будет выбрать любого героя из стандартного баннера.

Возможность забрать себе «легу» на выбор появится одновременно с выходом версии 2.7 в среду, 4 декабря. Чтобы получить персонажа, нужно будет зайти в меню прыжка или в список ивентов. Акция будет действовать до выхода патча 3.2 в апреле 2025 года.

Фото: HoYoverse

Доступны будут все стандартные пятизвёздочные герои — Яньцин, Химеко, Клара, Байлу, Броня, Гепард и Вельт.

Версия 2.7 для Honkai: Star Rail будет доступна с 4 декабря. Это последний патч перед крупным обновлением с новой планетой и уникальными боевыми механиками.

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