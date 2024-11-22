NVIDIA выпустит сразу пять видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года — СМИ
Портал Benchlife со ссылкой на свои источники сообщил, что NVIDIA выпустит сразу пять видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года. Немногим позже компания запустит в продажу более бюджетные модели RTX 5060 Ti и RTX 5060.
Какие видеокарты выпустит NVIDIA в начале 2025 года:
- GeForce RTX 5090 — I квартал 2025 года;
- GeForce RTX 5090 D — I квартал 2025 года;
- GeForce RTX 5080 — I квартал 2025 года;
- GeForce RTX 5070 Ti — I квартал 2025 года;
- GeForce RTX 5070 — I квартал 2025 года;
- GeForce RTX 5060 Ti — сроки и дата неизвестны;
- GeForce RTX 5060 — к апрелю 2025 года.
Ко всему прочему журналисты издания VideoCardz показали сравнительную таблицу с вероятными характеристиками будущих видеокарт NVIDIA. Судя по ней, GeForce RTX 5090 будет мощнее GeForce RTX 5080 более чем в два раза.
Фото: VideoCardz
NVIDIA официально анонсирует линейку видеокарт GeForce RTX 5000 в январе 2025 года в рамках выставки CES.
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