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NVIDIA выпустит сразу пять видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года — СМИ

NVIDIA выпустит сразу пять видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года — СМИ
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Портал Benchlife со ссылкой на свои источники сообщил, что NVIDIA выпустит сразу пять видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года. Немногим позже компания запустит в продажу более бюджетные модели RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Какие видеокарты выпустит NVIDIA в начале 2025 года:

  • GeForce RTX 5090 — I квартал 2025 года;
  • GeForce RTX 5090 D — I квартал 2025 года;
  • GeForce RTX 5080 — I квартал 2025 года;
  • GeForce RTX 5070 Ti — I квартал 2025 года;
  • GeForce RTX 5070 — I квартал 2025 года;
  • GeForce RTX 5060 Ti — сроки и дата неизвестны;
  • GeForce RTX 5060 — к апрелю 2025 года.

Ко всему прочему журналисты издания VideoCardz показали сравнительную таблицу с вероятными характеристиками будущих видеокарт NVIDIA. Судя по ней, GeForce RTX 5090 будет мощнее GeForce RTX 5080 более чем в два раза.

Фото: VideoCardz

NVIDIA официально анонсирует линейку видеокарт GeForce RTX 5000 в январе 2025 года в рамках выставки CES.

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