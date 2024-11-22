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Valve изменила правила выхода на мэйджор по CS 2 прямо во время RMR-отборочных

Valve изменила правила выхода на мэйджор по CS 2 прямо во время RMR-отборочных
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Компания Valve изменила систему квалификации на чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по ходу отборочного RMR-турнира. Теперь напрямую во второй этап попадают лучшие команды по рейтингу от разработчиков.

Изначально во второй этап мэйджора сразу проходили топ-4 каждого RMR-турнира — например, C9 и FaZe Clan играли дополнительный матч за четвёртое место. По новым правилам результат в отборочных не имеет значения: более высокий посев получат лидеры рейтинга Valve, а остальным придётся играть в предварительной стадии.

Например, сегодня на Shanghai Major 2024 прошла немецкая BIG, выиграв все три матча на RMR. Изначально коллектив гарантировал себе статус «легенд» и топ-16 на мэйджоре, но спустя пару часов оказалось, что это не так.

Сказать, что это разбило наши сердца, — ничего не сказать. Мы уже успели отпраздновать, рассказать об этом родным и близким, ведь для нас это было огромное достижение. Теперь придётся снова сосредоточиться, чтобы достичь этой цели.

Второй отборочный RMR-турнир к Shanghai Major 2024 для Европы проходит в эти дни в Шанхае. В рамках соревнований 16 команд разыгрывают семь слотов на мэйджоре. Первый такой турнир уже завершился.

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