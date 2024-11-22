Мэттью Макконахи обещал жене больше не сниматься в комедиях, уехав из Голливуда

Мэттью Макконахи («Далласский клуб покупателей», «Джентльмены») стал гостем нового выпуска подкаста Good Trouble. В ходе разговора актёр рассказал, что после отъезда из Голливуда в Техас пообещал жене больше не сниматься в романтических комедиях.

В то время Макконахи был известен широкой публике благодаря ролям в фильмах «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Золото дураков», «Призраки бывших подружек» и подобных. В какой-то момент актёру захотелось играть в более серьёзных лентах, поэтому он начал отказываться от подобных проектов для домохозяек.

Видео доступно на YouTube-канале Naomi Osaka x Hana Kuma. Права на видео принадлежат Naomi Osaka x Hana Kuma.

Смотри, дьявол кроется в бесконечных «да», а не в «нет». Говорить «нет» так же важно… особенно если у тебя уже есть определённый успех… Однако Голливуд мне тогда сказал: «Нет, нет, нет. Ты должен оставаться на своём месте». Из-за того, что я не мог делать то, что хотел, я перестал соглашаться на роли и переехал на ранчо в Техасе.

Ранее Мэттью Макконахи рассказывал, что из-за переезда в Техас даже думал над тем, чтобы закончить актёрскую карьеру и начать искать другую работу.