Команды РТУ МИРЭА и МГАФК сыграют в финале чемпионата Москвы по CS 2

В субботу, 23 ноября, на площадке фестиваля разработчиков видеоигр «Игропром» состоится финал чемпионата Москвы по Counter-Strike 2.

В отборочном турнире приняли участие 59 команд, в том числе профессиональные коллективы. Однако в решающем матче первенства столицы по «Контре» сыграют две студенческие сборные — РТУ МИРЭА и МГАФК.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Москвы, которая будет представлять город на чемпионате России по киберспорту и в других межрегиональных турнирах 2025 года. Призёрам первенства присвоят спортивные разряды.

Финал чемпионата столицы по Dota 2 пройдёт через неделю — 29 ноября команды разыграют трофей в рамках игровой выставки «Рэд Экспо».