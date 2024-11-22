Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Драму «День шакала» с оскароносным Эдди Редмэйном продлили на второй сезон

Драму «День шакала» с оскароносным Эдди Редмэйном продлили на второй сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, стриминговый сервис Peacock продлил драматический сериал «День шакала» с оскароносным Эдди Редмэйном на второй сезон. Детали продолжения пока не раскрываются.

За первые семь дней «День шакала» посмотрели 3 млн человек. Также шоу заняло первое место в рейтинге самых популярных сериалов от Peacock. Поэтому неудивительно, что сервис решил выпустить новый сезон.

«День шакала» выступает экранизацией одноимённого романа писателя Фредерика Форсайта. Согласно синопсису, действие разворачивается в наши дни. Бьянка, сотрудница спецслужб, пытается выяснить личность снайпера по прозвищу Шакал.

Также в актёрский состав вошли Лашана Линч, Урсула Корберо, Чарльз Дэнс, Ричард Дормер, Чуквуди Ивуджи, Лия Уильямс, Халид Абдалла, Элеонора Мацуура, Джонджо О’Нил и другие. Кресло режиссёра занял Брайан Кирк, работавший над «Игрой престолов».

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android