Историческая драма «Блиц» от режиссёра «12 лет рабства» вышла в онлайне

Историческая драма «Блиц» с Сиршей Ронан («Леди Бёрд», «Маленькие женщины») вышла в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Лента появилась в стриминговом сервисе спустя несколько недель ограниченного проката в США.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действие картины разворачивается в Лондоне во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает о женщине по имени Рита, которая отправляет своего маленького сына в отдалённое место, чтобы обезопасить его от бомбардировок. Мальчик, однако, быстро сбегает и начинает опасное путешествие, чтобы вернуться к матери.

Также главные роли исполнили Эллиот Хеффернан, Харрис Дикинсон, Бенжамен Клементен и Кэти Бёрк. Режиссёром и сценаристом выступил оскароносный Стив МакКуин, снявший «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства».