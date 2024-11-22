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Apple отменила продолжение фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Apple отменила продолжение фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни
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Режиссёр фильма «Одинокие волки» Джон Уоттс заявил, что лента всё же не получит продолжение. Об этом постановщик рассказал изданию Collider.

Интересно, что ранее Apple объявила о производстве сиквела криминального триллера с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вместе с возвращением Уоттса в режиссёрское кресло. Более того, «Одинокие волки» ранее установили рекорд сервиса Apple TV+, став самым просматриваемым фильмом онлайн-кинотеатра.

Я не знаю, что буду снимать дальше. Думаю, что у «Одиноких волков» вообще не будет продолжения.

Решение отменить продолжение ленты может быть связано с бюджетом в размере $ 150 млн, где половина суммы пришлась на главных звёзд картины. Вполне возможно, Apple решила не тратить схожие деньги на вторую часть, сфокусировавшись на других проектах.

Мировая премьера «Одиноких волков» в кинотеатрах состоялась 20 сентября, а в сервисе Apple TV+ — 27-го числа. Фильм рассказывал о двух одиночках-чистильщиках, которым поневоле приходится действовать сообща, чтобы выбраться из опасной передряги.

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