Сборы комедии «Манюня: Приключения в деревне» превысили 200 млн рублей

23 ноября сборы комедийного фильма «Манюня: Приключения в деревне» превысили в кинотеатрах России 200 млн рублей. Лента шла к такому результату на протяжении полутора недель — премьера состоялась 14-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

В новом фильме франшизы Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания.

В комедии снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова и другие. Режиссёром фильма выступил Денис Гуляр («Любовь зла»).