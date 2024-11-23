Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в онлайне 10 декабря

СМИ раскрыли дату выхода фильма «Веном: Последний танец» в цифре. Триквел про Эдди Брока и его симбиота Венома появится в онлайне уже 10 декабря — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Картина будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

На DVD и Blu-ray дисках фильм появится только в январе 2025 года. Общемировые сборы третьей части превысили $ 400 млн — лента уже окупилась и приносит своим авторам исключительно прибыль.

Напомним, события «Венома: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя в последних интервью актёр сообщает об обратном.