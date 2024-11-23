Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители хорошо приняли исторический боевик «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Зрители хорошо приняли исторический боевик «Гладиатор 2» Ридли Скотта
Аудио-версия:
Комментарии

22 ноября до кинотеатров по всему миру добрался исторический боевик «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили фильм гораздо теплее, чем первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сиквел получил от зрителей оценку B — это немного ниже, чем у оригинальной ленты (A). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Материалы по теме
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android