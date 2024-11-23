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Зрители восторженно приняли мюзикл «Злая» с Арианой Гранде

Зрители восторженно приняли мюзикл «Злая» с Арианой Гранде
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22 ноября в мировом прокате состоялась премьера мюзикла «Злая» с Арианой Гранде. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые оценили картину также восторженно, как и первые. К примеру, на агрегаторе CinemaScore мюзикл получил от зрителей рейтинг A — это даже выше, чем у «Гладиатора 2» (B). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, первая часть рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Премьера второй части истории о двух ведьмах состоится 26 ноября 2025 года.

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