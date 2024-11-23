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В шутер Helldivers 2 сыграли 15 млн человек

В шутер Helldivers 2 сыграли 15 млн человек
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Кооперативный шутер Helldivers 2 выиграл сразу в четырёх категориях на церемонии Golden Joystick Awards 2024. В ходе мероприятия разработчики игры из Arrowhead Game Studios выступили с благодарственной речью.

Во время неё авторы заявили, что в их проект сыграли 15 млн человек. Вероятно, данная цифра соотносится и с продажами шутера — его ни разу не раздавали бесплатно в подписке.

В каких категориях победила Helldivers 2 на GJA 2024:

  • «Лучший игровой трейлер»;
  • «Выбор критиков»;
  • «Игра года на консолях»;
  • «Лучший мультиплеер».

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.

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