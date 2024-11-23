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Valve разрабатывает Half-Life 3 и не скрывает этого — блогер

Valve разрабатывает Half-Life 3 и не скрывает этого — блогер
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Блогер Тайлер Маквикер опубликовал ролик, посвящённый последним новостям о Half-Life 3. Ранее инсайдер делился утечками по Half-Life: Alyx и Deadlock, которые впоследствии подтвердились, поэтому обладает большим кредитом доверия среди аудитории.

По словам Маквикера, в файлах всех последних крупных обновлений игр компании появляются свежие признаки того, что разработка идёт. Судя по находкам датамайнеров, Valve тестирует множество различных систем симуляции, работающих независимо друг от друга.

Видео доступно на YouTube-канале Tyler McVicker. Права на видео принадлежат Tyler McVicker/Valve.

Многие сходятся во мнении, что Valve хочет сделать Half-Life 3 с большой «физической достоверностью». Резюмируя всю перечисленную информацию, блогер заявил, что компания активно ведёт разработку следующей Half-Life и совсем не скрывает этого.

До этого основатель Valve Гейб Ньюэлл поделился, что выпускать новую часть серии сугубо ради продолжения сюжета было бы неправильно по отношению к геймерам.

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