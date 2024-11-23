Мировые сборы боевика «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном превысили $ 100 млн

23 ноября сборы боевика «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном превысили в мировом прокате $ 100 млн. Для преодоления такой отметки фильму понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 15-го числа.

Напомним, бюджет картины составил $ 250 млн, поэтому для окупаемости боевику необходимо заработать как минимум $ 500 млн. Судя по скромному старту в кинотеатрах США и низким темпам сборов, достигнуть данной планки лента уже не сможет. По мнению экспертов, Amazon изначально не следовало вкладывать в боевик столько средств.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.