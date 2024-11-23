Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джош Бролин чуть не подрался с Дензелом Вашингтоном на съёмках «Гангстера»

Джош Бролин чуть не подрался с Дензелом Вашингтоном на съёмках «Гангстера»
Аудио-версия:
Комментарии

Джош Бролин («Харви Милк», «Убийца») стал гостем нового выпуска подкаста In Depth With Graham Bensinger. В ходе разговора актёр рассказал, что во время съёмок фильма «Гангстер» Ридли Скотта чуть не подрался с Дензелом Вашингтоном.

По словам Бролина, в моменте он забыл реплику, поэтому попросил Вашингтона напомнить её, однако одновременно с этим положил коллеге руку на плечо.

Видео доступно на YouTube-канале Graham Bensinger. Права на видео принадлежат Graham Bensinger.

Он отбил мою руку и сказал: «Никогда, чёрт возьми, не клади на меня свою руку». И я такой: «Срань господня, я сейчас подерусь с Дензелом Вашингтоном, просто безумие». Однако в его понимании в тот момент он продолжал оставаться в образе Фрэнка Лукаса, чего я не знал. После случившегося я спросил у него: «Ты в порядке?» Он ответил: «Да. А ты?»

Джош Бролин добавил, что сейчас они хорошо ладят друг с другом, а та ситуация была не более чем напряжённым моментом на площадке.

Материалы по теме
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android