Джош Бролин чуть не подрался с Дензелом Вашингтоном на съёмках «Гангстера»

Джош Бролин («Харви Милк», «Убийца») стал гостем нового выпуска подкаста In Depth With Graham Bensinger. В ходе разговора актёр рассказал, что во время съёмок фильма «Гангстер» Ридли Скотта чуть не подрался с Дензелом Вашингтоном.

По словам Бролина, в моменте он забыл реплику, поэтому попросил Вашингтона напомнить её, однако одновременно с этим положил коллеге руку на плечо.

Видео доступно на YouTube-канале Graham Bensinger. Права на видео принадлежат Graham Bensinger.

Он отбил мою руку и сказал: «Никогда, чёрт возьми, не клади на меня свою руку». И я такой: «Срань господня, я сейчас подерусь с Дензелом Вашингтоном, просто безумие». Однако в его понимании в тот момент он продолжал оставаться в образе Фрэнка Лукаса, чего я не знал. После случившегося я спросил у него: «Ты в порядке?» Он ответил: «Да. А ты?»

Джош Бролин добавил, что сейчас они хорошо ладят друг с другом, а та ситуация была не более чем напряжённым моментом на площадке.