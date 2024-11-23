Анонсирована FIFA Rivals — футбольная NFT-игра для смартфонов

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ФИФА и студия Mythical Games анонсировали FIFA Rivals — футбольную NFT-игру для смартфонов. Это первый проект от Международной федерации футбола после того, как она перестала сотрудничать с издательством Electronic Arts.

В анонсирующем ролике показали странного кузнечика с большими глазами на футбольном поле. Полноценный игровой процесс авторы продемонстрируют позднее.

Видео доступно на YouTube-канале VentureBeat. Права на видео принадлежат Mythical Games.

Главной особенностью FIFA Rivals станет интеграция Web3-технологий: в проекте появится торговая площадка для обмена NFT-карточек футболистов. Также геймеры смогут создать собственный футбольный клуб, подбирать составы, разрабатывать тактики и участвовать в PvP-матчах.

Релиз FIFA Rivals состоится летом 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.