Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и в кино

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино, сериалах и видеоиграх. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов, на что обратили внимание в РБК.

Новый закон запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В документе отдельно сообщается, что в акт не входит монашество и монашеский образ жизни, соблюдение обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения.

За нарушение закона о запрете пропаганды чайлдфри предусмотрены крупные штрафы. Так, для физических лиц он составит до 400 тыс. рублей, для должностных — до 800 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит штраф до 5 млн рублей.