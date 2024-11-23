Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и в кино

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и в кино
Комментарии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино, сериалах и видеоиграх. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов, на что обратили внимание в РБК.

Новый закон запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В документе отдельно сообщается, что в акт не входит монашество и монашеский образ жизни, соблюдение обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения.

За нарушение закона о запрете пропаганды чайлдфри предусмотрены крупные штрафы. Так, для физических лиц он составит до 400 тыс. рублей, для должностных — до 800 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит штраф до 5 млн рублей.

Материалы по теме
Владимир Путин подписал закон о быстрой блокировке зеркал пиратских сайтов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android