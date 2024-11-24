Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание Perfect World Shanghai Major 2024: Europe RMR B по Counter-Strike 2 на 24 ноября

Расписание финального дня европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2
Комментарии

Сегодня, 24 ноября, завершится последний отборочный ивент, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшнего дня определятся все участники декабрьского мэйджора по CS2. Из оставшихся участников всего две команды смогут пройти на главный турнир, а остальные покинут гонку за слоты.

Расписание матчей европейского RMR B по CS2 на 24 ноября, воскресенье:

  • 5:00. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — 9Pandas (Россия);
  • 8:00. Astralis (Дания) — Passion UA (Украина);
  • 11:00. Team Spirit (Россия) — Sashi Esports (Дания);
  • 15:00. Переигровка за последний слот.

Ранее на PW Shanghai Major 2024 отобрались такие коллективы, как 3DMAX, BIG, G2 Esports, HEROIC и российская Virtus.pro.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro вышла в основную стадию чемпионата мира Shanghai Major 2024 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android