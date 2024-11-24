Расписание финального дня европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2
Сегодня, 24 ноября, завершится последний отборочный ивент, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
По итогам сегодняшнего дня определятся все участники декабрьского мэйджора по CS2. Из оставшихся участников всего две команды смогут пройти на главный турнир, а остальные покинут гонку за слоты.
Расписание матчей европейского RMR B по CS2 на 24 ноября, воскресенье:
- 5:00. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — 9Pandas (Россия);
- 8:00. Astralis (Дания) — Passion UA (Украина);
- 11:00. Team Spirit (Россия) — Sashi Esports (Дания);
- 15:00. Переигровка за последний слот.
Ранее на PW Shanghai Major 2024 отобрались такие коллективы, как 3DMAX, BIG, G2 Esports, HEROIC и российская Virtus.pro.
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