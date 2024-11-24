Расписание финального дня европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2

Сегодня, 24 ноября, завершится последний отборочный ивент, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшнего дня определятся все участники декабрьского мэйджора по CS2. Из оставшихся участников всего две команды смогут пройти на главный турнир, а остальные покинут гонку за слоты.

Расписание матчей европейского RMR B по CS2 на 24 ноября, воскресенье:

5:00. Ninjas in Pyjamas (Швеция) — 9Pandas (Россия) ;

; 8:00. Astralis (Дания) — Passion UA (Украина);

11:00. Team Spirit (Россия) — Sashi Esports (Дания);

— Sashi Esports (Дания); 15:00. Переигровка за последний слот.

Ранее на PW Shanghai Major 2024 отобрались такие коллективы, как 3DMAX, BIG, G2 Esports, HEROIC и российская Virtus.pro.