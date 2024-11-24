Российская 9Pandas не прошла на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Российский состав 9Pandas по Counter-Strike 2 пропустит престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

В матче на вылет «панды» встретились со шведской Ninjas in Pyjamas. После поражения в первой игре россиянам удалось сравнять счёт в серии, однако на третьей карте Mirage «ниндзя» оказался сильнее.

В итоге 9Pandas, находившаяся в одном шаге от выхода на мэйджор, пропустит декабрьский чемпионат. Что касается NiP, если команде не предстоит играть в переигровках, она уже отобралась на топ-турнир в Шанхае.

Мэйджор PW Shanghai 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.