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PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
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Российская 9Pandas не прошла на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Российская 9Pandas не прошла на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2
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Российский состав 9Pandas по Counter-Strike 2 пропустит престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024.

В матче на вылет «панды» встретились со шведской Ninjas in Pyjamas. После поражения в первой игре россиянам удалось сравнять счёт в серии, однако на третьей карте Mirage «ниндзя» оказался сильнее.

CS 2. Shanghai Major 2024: EU RMR B . Групповой этап
24 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
9Pandas
Окончен
1 : 2
Ninjas in Pyjamas

В итоге 9Pandas, находившаяся в одном шаге от выхода на мэйджор, пропустит декабрьский чемпионат. Что касается NiP, если команде не предстоит играть в переигровках, она уже отобралась на топ-турнир в Шанхае.

Мэйджор PW Shanghai 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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