Российская Insilio сыграет в матче за выход в основную стадию M6 по MLBB

Сегодня, 24 ноября, российская команда Insilio сыграет в гранд-финале Wildcard престижного чемпионата M6 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang.

По итогам групповой стадии стартового этапа россияне заняли первое место в своей группе, уступив лишь одну серию RRQ Akira из Бразилии. В финале уайлд-кард Insilio встретится с лидером противоположной группы в лице турецкой ULFHEDNAR, которая не проиграла ещё ни одного матча в рамках ивента.

Финальная серия Wildcard пройдёт в best-of-5 формате. Победитель выйдет в основную стадию топ-турнира, а проигравший покинет соревнование. Гранд-финал состоится сегодня в 12:00 по московскому времени.

Чемпионат M6 по MLBB проходит в LAN-формате в период с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках ивента 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.