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Team Spirit уступила в финале онлайн-турнира по «Доте» составу Team Liquid

Завершился онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2. Чемпионом соревнования стала шведская Team Liquid.

В гранд-финале «жидкие» встретились с российской Team Spirit. Чемпионский ростер Team Liquid с лёгкостью расправился с «драконами», разгромив команду Ярослава Miposhka Найдёнова со счётом 3:0.

Итоги 1w Series Fall по «Доте»:

Первое место: Team Liquid (Швеция) — $ 50 тыс.;

Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 30 тыс.;

— $ 30 тыс.; Третье место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 15 тыс.;

Четвёртое место: PARIVISION (Россия) — $ 5 тыс.;

— $ 5 тыс.; 5-6-е место: Nigma Galaxy (Ливан), 1win Team (Россия) ;

; 7-8-е место: Team Secret (Европа), OG (Европа).

Турнир 1win Series Fall по Dota 2 прошёл в онлайн-формате в период с 19 по 22 ноября. В рамках соревнования восемь участников разыграли призовой фонд в размере $ 100 тыс.