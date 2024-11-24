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Результаты 1win Series Dota 2 Fall по «Доте»

Team Spirit уступила в финале онлайн-турнира по «Доте» составу Team Liquid
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Завершился онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2. Чемпионом соревнования стала шведская Team Liquid.

В гранд-финале «жидкие» встретились с российской Team Spirit. Чемпионский ростер Team Liquid с лёгкостью расправился с «драконами», разгромив команду Ярослава Miposhka Найдёнова со счётом 3:0.

Итоги 1w Series Fall по «Доте»:

  • Первое место: Team Liquid (Швеция) — $ 50 тыс.;
  • Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 30 тыс.;
  • Третье место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 15 тыс.;
  • Четвёртое место: PARIVISION (Россия) — $ 5 тыс.;
  • 5-6-е место: Nigma Galaxy (Ливан), 1win Team (Россия);
  • 7-8-е место: Team Secret (Европа), OG (Европа).

Турнир 1win Series Fall по Dota 2 прошёл в онлайн-формате в период с 19 по 22 ноября. В рамках соревнования восемь участников разыграли призовой фонд в размере $ 100 тыс.

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