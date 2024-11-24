«Очевидно, состав в таком виде не останется»: Nafany — о будущем BB Team по CS2

Российский киберспортсмен Владислав Nafany Горшков подвёл итоги сезона для состава BetBoom Team по Counter-Strike 2.

По словам Нафани, после ряда неудачных турниров он обозначил, что ему не нравится наличие более весомых голосов в команде. После этого тренер коллектива Артём RAiLWAY Градович назначил капитаном Кирилла Magnojez Роднова, забрав эту роль у Горшкова.

С такой структурой BB Team приехала на RMR-ивент, который был провален из-за множества проблем различных масштабов. Бывший лидер ростера подвёл итоги для данного состава следующим образом:

Мой вывод из всего этого: мы просто так и не сыгрались как команда. Из-за этого каждый играл не в свою лучшую игру. Для нас сезон закончен. Очевидно, состав в таком виде не останется. Буду стримить для вас мэйджор. Там, может, больше расскажу — что, куда, зачем, почему.

Ранее BB Team не прошла на чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2, остановившись всего в одном шаге от выхода на турнир.