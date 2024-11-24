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«Просто Цирк Дю Солей»: сообщество CS2 — об изменениях правил RMR во время турнира

Киберспортивное сообщество Counter-Strike 2 бурно отреагировало на решение компании Valve изменить правила отборов на мэйджор во время Perfect World Shanghai Major 2024.

Игроку HEROIC Абдулу degster Гасанову нравится решение Valve, однако его смущает момент, в который разработчики его приняли:

Такие изменения уже во время турнира — это плохо. Но стоит сказать одну важную вещь: все команды, которые выступают на протяжении сезона и участвуют на топ-турнирах, получают с этого какой-то бонус. Это звучит хорошо, так как раньше люди могли весь сезон ничего не добиваться, а потом выходить в «легенды».

По сути, очень плохо тут только то, что команды увидели эти изменения лишь сейчас…

Бывший киберспортсмен Денис seized Костин раскритиковал американскую компанию за её действия:

Казалось бы, где-где, но на мэйджоре правила не могут измениться во время турнира. Просто «Цирк Дю Солей».

Недоволен остался и игрок Cloud9 Сергей Ax1Le Рыхторов:

По приколу с FaZe играли. Эта ситуация просто показывает всю суть нынешнего отношения к игре. Самый важный турнир для всех команд, на котором решения по проведению меняются посредине ивента. Ну ничего, терпим, Гейб с нами ещё не закончил.

Украинский про-игрок Александр s1mple Костылев также поделился своими мыслями по этому поводу:

Самое главное — изменение правил во время RMR-стадии. Я как-то не совсем понимаю, вообще, как такое может происходить, когда в группе A ты получаешь Legend-слоты по посеву, а потом в группе B с тем же количеством команд тебе говорят, что теперь это происходит по системе Бухгольца. Мне интересно, как это вообще возможно? На каких ещё турнирах по спорту, киберспорту правила меняются во время проведения чемпионата? Исходя из чего они сделали такие изменения?

Ранее разработчики изменили правила отборов на мэйджор по CS2 таким образом, чтобы команды проходили во вторую стадию по рейтингу от Valve.