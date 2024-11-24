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Мюзикл «Злая» с Арианой Гранде заработал $ 100 млн за первый день

Мюзикл «Злая» с Арианой Гранде заработал $ 100 млн за первый день
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Мюзикл «Злая» с Арианой Гранде заработал в мировом прокате $ 100 млн за первый день — это один из лучших показателей в 2024 году. Бюджет ленты составил всего $ 145 млн, так что для окупаемости ей необходимо собрать как минимум $ 290 млн.

Судя по темпам сборов, картина сможет отбить свой бюджет уже к концу следующей недели. Некоторые пользователи вовсе считают, что по итогам проката мюзикл заработает свыше $ 1 млрд.

Напомним, первая часть рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Премьера второй части истории о двух ведьмах состоится 26 ноября 2025 года.

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