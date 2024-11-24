Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы персональные постеры героев мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»

Опубликованы персональные постеры героев мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»
Комментарии

Компания Netflix опубликовала персональные постеры героев мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть». На них оказались изображены сами Уоллес и Громит, а также другие персонажи анимационной ленты.

События картины развернутся вокруг изобретателя Уоллеса, который становится одержим своими изобретениями. Одержимость учёного вызывает у его очень умного пса Громита серьёзное беспокойство, а ко всему прочему в дело вмешивается столь надоедливый злодей-пингвин.

Рецензенты восторженно приняли картину. Обзорщики хвалят проект за сногсшибательную анимацию, отличный юмор и интересную историю.

Премьера анимационной картины про знаменитых британских героев состоится 3 января 2025 года.

Персональные постеры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Материалы по теме
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android