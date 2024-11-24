Опубликованы персональные постеры героев мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»

Компания Netflix опубликовала персональные постеры героев мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть». На них оказались изображены сами Уоллес и Громит, а также другие персонажи анимационной ленты.

События картины развернутся вокруг изобретателя Уоллеса, который становится одержим своими изобретениями. Одержимость учёного вызывает у его очень умного пса Громита серьёзное беспокойство, а ко всему прочему в дело вмешивается столь надоедливый злодей-пингвин.

Рецензенты восторженно приняли картину. Обзорщики хвалят проект за сногсшибательную анимацию, отличный юмор и интересную историю.

Премьера анимационной картины про знаменитых британских героев состоится 3 января 2025 года.

Персональные постеры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix