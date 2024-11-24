Российский актёр Александр Невский снимет фильм в духе Serious Sam

Российский актёр Александр Невский анонсировал свой новый фильм под названием «Серьёзный Невский». Грядущая лента будет выполнена в стиле серии видеоигр Serious Sam. Также Невский заверил, что уже стартовала работа над сценарием.

Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встаёт СЕРЬЁЗНЫЙ НЕВСКИЙ…

Напомним, в 2022 году актёр рассказал, что общался с несколькими студиями по поводу экранизации франшизы Serious Sam. Судя по всему, получить полные права на выпуск фильма Невскому не удалось, однако выбить разрешение на съёмки «Серьёзного Невского» всё-таки получилось.

Сроки и дата премьеры «Серьёзного Невского» пока не раскрываются. Больше подробностей актёр раскроет позднее.