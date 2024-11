Расписание выхода мультсериала «Секретный уровень» про видеоигры

10 декабря стартует мультсериал «Секретный уровень» про видеоигры от создателей шоу «Любовь. Смерть. Роботы». Проект расскажет истории по вселенным Warhammer 40,000: Space Marine 2, Sifu, The Outer Worlds, God of War, Mega Man, Unreal Tournament, Spelunky, Pac-Man. New World, Crossfire, Armored Core, Honor of Kings и недавно отменённой Concord.

В первый сезон войдёт 15 эпизодов — в день премьеры покажут сразу два. Финал шоу выйдет 28 января. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Prime Video.

Расписание выхода мультсериала «Секретный уровень»