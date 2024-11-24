15 декабря стартует сериал «Декстер: Первородный грех». Действия приквела оригинального шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал шоу выйдет 16 февраля. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»