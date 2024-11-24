Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»
15 декабря стартует сериал «Декстер: Первородный грех». Действия приквела оригинального шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал шоу выйдет 16 февраля. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.
Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 декабря
|2-я серия
|22 декабря
|3-я серия
|29 декабря
|4-я серия
|5 января
|5-я серия
|12 января
|6-я серия
|19 января
|7-я серия
|26 января
|8-я серия
|2 февраля
|9-я сери
|9 февраля
|10-я серия
|16 февраля
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