Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Декстер: Первородный грех (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»
Комментарии

15 декабря стартует сериал «Декстер: Первородный грех». Действия приквела оригинального шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал шоу выйдет 16 февраля. Проект будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода сериала «Декстер: Первородный грех»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 декабря
2-я серия22 декабря
3-я серия29 декабря
4-я серия5 января
5-я серия12 января
6-я серия19 января
7-я серия26 января
8-я серия2 февраля
9-я сери9 февраля
10-я серия16 февраля
Материалы по теме
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android