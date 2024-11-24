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Тимон и Пумба — на новом кадре фильма «Муфаса: Король Лев»

Тимон и Пумба — на новом кадре фильма «Муфаса: Король Лев»
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Компания Disney опубликовала новый кадр из фильма «Муфаса: Король Лев». На нём оказались изображены одни из центральных героев истории — Тимон и Пумба.

Напомним, повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.

Новый кадр из фильма «Муфаса: Король Лев»

Фото: Disney

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