Тимон и Пумба — на новом кадре фильма «Муфаса: Король Лев»

Компания Disney опубликовала новый кадр из фильма «Муфаса: Король Лев». На нём оказались изображены одни из центральных героев истории — Тимон и Пумба.

Напомним, повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.

Новый кадр из фильма «Муфаса: Король Лев»